Видаль успешно перенес операцию на колене
12:33
Полузащитник «Интера» Артуро Видаль успешно перенес операцию на левом колене, сообщает 12 марта официальный сайт «нерадзурри».
33-летний чилиец получил травму левого мениска 8 марта в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (1:0). Игрок проведет несколько дней в больнице, после чего приступит к реабилитации.
? | REPORT@kingarturo23 underwent a perfectly successful surgery on his left knee this morning ?https://t.co/hidlLbTfmj— Inter (@Inter_en) March 12, 2021
В сезоне-2020/21 Видаль провел 30 матчей за «Интер», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.
Дополнительная информация:
https://www.inter.it/en/news/2021/03/12/arturo-vidal-successful-surgery.html
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