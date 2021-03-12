Видаль успешно перенес операцию на колене

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль успешно перенес операцию на левом колене, сообщает 12 марта официальный сайт «нерадзурри».

33-летний чилиец получил травму левого мениска 8 марта в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (1:0). Игрок проведет несколько дней в больнице, после чего приступит к реабилитации.

? | REPORT@kingarturo23 underwent a perfectly successful surgery on his left knee this morning ?https://t.co/hidlLbTfmj — Inter (@Inter_en) March 12, 2021

В сезоне-2020/21 Видаль провел 30 матчей за «Интер», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.