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Фонсека — о победе над «Шахтером»: «Горжусь тем, что являюсь тренером «Ромы»

09:32
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги Европы с «Шахтером» (3:0).

«Это была непростая игра. Я очень хорошо знаю «Шахтер», это очень качественная команда. Они очень сильны в контратаке, но мы не давали им много возможностей.

«Рома» пока что была самой впечатляющей итальянской командой в Лиге Европы в этом сезоне, выиграв семь из девяти матчей. Эти игры действительно приносят дополнительную мотивацию игрокам, они понимают, что это другой футбол. Они более сконцентрированы, я бы хотел видеть такое же отношение и в серии А. Горжусь тем, что являюсь тренером «Ромы», — цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.

18 марта «Шахтер» и «Рома» проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Начало игры — в 20.55 по московскому времени.

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