Фонсека — о победе над «Шахтером»: «Горжусь тем, что являюсь тренером «Ромы»
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги Европы с «Шахтером» (3:0).
«Это была непростая игра. Я очень хорошо знаю «Шахтер», это очень качественная команда. Они очень сильны в контратаке, но мы не давали им много возможностей.
«Рома» пока что была самой впечатляющей итальянской командой в Лиге Европы в этом сезоне, выиграв семь из девяти матчей. Эти игры действительно приносят дополнительную мотивацию игрокам, они понимают, что это другой футбол. Они более сконцентрированы, я бы хотел видеть такое же отношение и в серии А. Горжусь тем, что являюсь тренером «Ромы», — цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.
18 марта «Шахтер» и «Рома» проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Начало игры — в 20.55 по московскому времени.
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