«Ювентусу» достаточно продать Роналду за 29 млн евро, чтобы избежать финансовых потерь
В случае продажи нападающего Криштиану Роналду футбольному клубу «Ювентус» необходимо будет получить компенсацию в размере не менее 29 миллионов евро, чтобы избежать финансовых потерь, сообщает Corriere dello Sport.
12 марта агент португальца Жорже Мендеш в Twitter заявил, что обсуждает с «Реалом» возможность возвращения игрока в Мадрид, где нападающий выступал с 2009 по 2018 год.
Ранее стало известно, что туринцы могут попытаться продать форварда из-за высокой зарплаты — 31 миллион евро в год и вылета из Лиги чемпионов. Текущий контракт игрока истекает в 2022 году. 36-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 32 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 27 мячей при четырех голевых передачах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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