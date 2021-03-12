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«Ювентусу» достаточно продать Роналду за 29 млн евро, чтобы избежать финансовых потерь

13:53
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В случае продажи нападающего Криштиану Роналду футбольному клубу «Ювентус» необходимо будет получить компенсацию в размере не менее 29 миллионов евро, чтобы избежать финансовых потерь, сообщает Corriere dello Sport.

12 марта агент португальца Жорже Мендеш в Twitter заявил, что обсуждает с «Реалом» возможность возвращения игрока в Мадрид, где нападающий выступал с 2009 по 2018 год.

Ранее стало известно, что туринцы могут попытаться продать форварда из-за высокой зарплаты — 31 миллион евро в год и вылета из Лиги чемпионов. Текущий контракт игрока истекает в 2022 году. 36-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 32 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 27 мячей при четырех голевых передачах.

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