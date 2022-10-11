«Верона» уволила главного тренера Чоффи
«Верона» объявила об отставке главного тренера Габриэле Чоффи.
47-летний специалист этим летом подписал с клубом контракт на 2 года. В прошлом сезоне он возглавлял «Удинезе».
«Верона» после 9 туров набрала 5 очков и находится в зоне вылета (18-е место).
В следующем туре клуб дома сыграет с «Миланом» 16 октября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|9
|7
|2
|0
|22-7
|23
|
2
|Аталанта
|9
|6
|3
|0
|14-5
|21
|
3
|Милан
|9
|6
|2
|1
|18-9
|20
|
4
|Лацио
|9
|6
|2
|1
|21-5
|20
|
5
|Удинезе
|9
|6
|2
|1
|19-10
|20
|
6
|Рома
|9
|6
|1
|2
|12-9
|19
|
7
|Интер
|9
|5
|0
|4
|16-14
|15
|
8
|Ювентус
|9
|3
|4
|2
|12-7
|13
|
9
|Сассуоло
|9
|3
|3
|3
|11-10
|12
|
10
|Торино
|9
|3
|2
|4
|8-11
|11
|
11
|Салернитана
|9
|2
|4
|3
|12-14
|10
|
12
|Монца
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
13
|Фиорентина
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|
14
|Специя
|9
|2
|2
|5
|7-17
|8
|
15
|Эмполи
|9
|1
|5
|3
|8-11
|8
|
16
|Лечче
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
17
|Болонья
|9
|1
|4
|4
|8-14
|7
|
18
|Верона
|9
|1
|2
|6
|8-17
|5
|
19
|Кремонезе
|9
|0
|3
|6
|7-19
|3
|
20
|Сампдория
|9
|0
|3
|6
|5-17
|3
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.10
|16:00
|
Эмполи – Монца
|- : -
|15.10
|19:00
|
Торино – Ювентус
|- : -
|15.10
|21:45
|
Аталанта – Сассуоло
|- : -
|16.10
|13:30
|
Интер – Салернитана
|- : -
|16.10
|16:00
|
Лацио – Удинезе
|- : -
|16.10
|16:00
|
Специя – Кремонезе
|- : -
|16.10
|19:00
|
Наполи – Болонья
|- : -
|16.10
|21:45
|
Верона – Милан
|- : -
|17.10
|19:30
|
Сампдория – Рома
|- : -
|17.10
|21:45
|
Лечче – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|6
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|6
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|5
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|7
|1
|2
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