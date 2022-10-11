«Верона» уволила главного тренера Чоффи

«Верона» объявила об отставке главного тренера Габриэле Чоффи.

47-летний специалист этим летом подписал с клубом контракт на 2 года. В прошлом сезоне он возглавлял «Удинезе».

«Верона» после 9 туров набрала 5 очков и находится в зоне вылета (18-е место).

В следующем туре клуб дома сыграет с «Миланом» 16 октября.