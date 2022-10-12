Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

12 октября, 06:54

Куадрадо и Алекс Сандро покинут «Ювентус» по окончании сезона

Читать «СЭ» в

Защитники Хуан Куадрадо и Алекс Сандро уйдут из «Ювентуса» по окончании текущего сезона. Об этом сообщает итальянский журналист Никола Скира в соцсетях.

Соглашения футболистов с клубом истекают в конце июня 2023-го. Руководство туринской команды приняло решение не продлевать контракты с игроками.

34-летний Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года. В текущем сезоне колумбиец провел 12 матчей за итальянский коллектив и сделал одну результативную передачу.

На счету 31-летнего Сандро в нынешнем сезоне 10 игр и один голевой пас. Бразилец является игроком «Ювентуса» с 2015-го.

Алекс Сандру
Хуан Куадрадо
Футбол
ФК Ювентус
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Верона» уволила главного тренера Чоффи

Президент «Лацио» заявил, что оценивает Милинковича-Савича в 120 миллионов евро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 9 7 2 0 22-7 23
2
 Аталанта 9 6 3 0 14-5 21
3
 Милан 9 6 2 1 18-9 20
4
 Лацио 9 6 2 1 21-5 20
5
 Удинезе 9 6 2 1 19-10 20
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 9 5 0 4 16-14 15
8
 Ювентус 9 3 4 2 12-7 13
9
 Сассуоло 9 3 3 3 11-10 12
10
 Торино 9 3 2 4 8-11 11
11
 Салернитана 9 2 4 3 12-14 10
12
 Монца 9 3 1 5 9-14 10
13
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
14
 Специя 9 2 2 5 7-17 8
15
 Эмполи 9 1 5 3 8-11 8
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 9 1 4 4 8-14 7
18
 Верона 9 1 2 6 8-17 5
19
 Кремонезе 9 0 3 6 7-19 3
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.10 16:00
Эмполи – Монца
 - : -
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 - : -
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
 - : -
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 - : -
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 - : -
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 - : -
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 - : -
16.10 21:45
Верона – Милан
 - : -
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
Лечче – Фиорентина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 5
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 2 1 2
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 7 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости