«Верона» разгромила «Специю», «Сампдория» и «Удинезе» сыграли вничью
«Верона» разгромила «Специю» в матче 7-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу веронцев.
В другом матче «Сампдория» и «Удинезе» на двоих забили шесть мячей, но так и не смогли выявить победителя — 3:3.
Чемпионат Италии. Серия А
7-й тур
«Верона» — «Специя» — 4:0 (3:0)
Голы: Симеоне, 4 (1:0). Фараони, 15 (2:0). Капрари, 42 (3:0). Бесса, 71 (4:0).
«Верона»: Монтипо, Фараони (Чеккерини, 46), Гюнтер (Мерт Четин, 46), Давидович, Казале (Маньяни, 69), Лазович, Бесса (Калинич, 73), Барак, Илич, Капрари (Тамез, 60), Симеоне.
«Специя»: Зут, Амиан (Шер, 46), Христов, Николау, Бастони, Феррер, Гьяси, Верде, Манай, Антист (Нзола, 59), Подгоряну (Стрелец, 59).
Предупреждения: Капрари, 28. Феррер, 40.
Удаление: Бастони, 82.
Судья: Камплоне (Италия).
3 октября. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
«Сампдория» — «Удинезе» — 3:3 (1:2)
Голы: Перейра, 15 (0:1). Стрюгер Ларсен, 24 — в свои ворота (1:1). Бету, 43 (1:2). Квальярелла, 48 — с пенальти (2:2). Кандрева, 69 (3:2). Форестьери, 82 (3:3).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Адриэн Силва (Экдаль, 73), Кандрева, Торсби, Квальярелла (Торрегросса, 87), Капуто, Дамсгор (Аскильдсен, 73).
«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк, Самир (Соппи, 79), Стрюгер Ларсен (Самарджич, 79), Бекао, Удогие (Молина, 59), Перейра, Макенго (Форестьери, 79), Уоллас, Деулофеу (Арслан, 51), Бету.
Предупреждения: Сильвестри, 47. Торсби, 53. Перейра, 72. Аскильдсен, 77. Самир, 78. Берешиньски, 86. Бекао, 90+1. Экдаль, 90+1. Форестьери, 90+3.
Судья: Орсато (Италия).
3 октября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
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