«Верона» с Боккетти обыграла «Фиорентину», бывший игрок «Спартака» вышел в старте впервые с сентября

«Верона» дома одержала победу над «Фиорентиной» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата Италии. Единственный гол на 66 минуте встречи забил форвард Самуэль Ди Кармине.

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти вышел в основе «Вероны» с первых минут и был заменен на 81-й минуте. Ранее итальянец восстанавливался от повреждения, которое он получил в игре с «Лечче» (1:0) во встрече 2-го тура серии А.

«Верона» с 18 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» — 16 баллов и 10-я строчка.

Чемпионат Италии. Серия А

13-й тур

«Верона» — «Фиорентина» — 1:0 (0:0)

Гол: Ди Кармине, 66.

«Верона»: Сильвестри, Боккетти (Давидович, 81), Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Лазович, Верре, Пессина, Амрабат, Ди Кармине (Стемпиньски, 84), Сальседо (Дзакканьи, 72).

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела (Чеккерини, 4), Венути (Лирола, 64), Далберт, Миленкович, Рибери, Бадель, Бенасси (Геззаль, 76), Кристофоро, Влахович.

Предупреждения: Ди Кармине, 3. Пессина, 19. Венути, 57. Миленкович, 60. Фараони, 61.

Судья: Джуа (Италия).

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