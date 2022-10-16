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«Милан» победил «Верону» на выезде благодаря голу Тонали на 81-й минуте

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сандро Тонали.
Фото AFP

«Милан» обыграл «Верону» на выезде в матче 10-го тура чемпионата Италии — 2:1.

На 9-й минуте полузащитник хозяев Мигел Велозу забил в свои ворота. На 19-й минуте защитник «Вероны» Корай Гюнтер сравнял счет, однако на 81-й минуте хавбек «Милана» Сандро Тонали отличился и принес победу своей команде.

«Милан» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 23 очками в 10 матчах. «Верона» идет на 18-й строчке с 5 очками в 10 встречах.

Италия. Серия А. 10-й тур
16 окт, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
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Милан

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ФК Верона
ФК Милан
0
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