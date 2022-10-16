«Милан» победил «Верону» на выезде благодаря голу Тонали на 81-й минуте
«Милан» обыграл «Верону» на выезде в матче 10-го тура чемпионата Италии — 2:1.
На 9-й минуте полузащитник хозяев Мигел Велозу забил в свои ворота. На 19-й минуте защитник «Вероны» Корай Гюнтер сравнял счет, однако на 81-й минуте хавбек «Милана» Сандро Тонали отличился и принес победу своей команде.
«Милан» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 23 очками в 10 матчах. «Верона» идет на 18-й строчке с 5 очками в 10 встречах.
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|
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|2
|0
|25-9
|26
|
2
|Аталанта
|10
|7
|3
|0
|16-6
|24
|
3
|Милан
|10
|7
|2
|1
|20-10
|23
|
4
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|10
|6
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|1
|21-5
|21
|
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|
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|
8
|Ювентус
|10
|4
|4
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|
9
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|
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|
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|10
|3
|2
|5
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|11
|
12
|Салернитана
|10
|2
|4
|4
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|
13
|Монца
|10
|3
|1
|6
|9-15
|10
|
14
|Фиорентина
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|
15
|Специя
|10
|2
|3
|5
|9-19
|9
|
16
|Лечче
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
17
|Болонья
|10
|1
|4
|5
|10-17
|7
|
18
|Верона
|10
|1
|2
|7
|9-19
|5
|
19
|Кремонезе
|10
|0
|4
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|9-21
|4
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|Сампдория
|9
|0
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|15.10
|16:00
|
Эмполи – Монца
|1 : 0
|15.10
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 1
|15.10
|21:45
|
Аталанта – Сассуоло
|2 : 1
|16.10
|13:30
|
Интер – Салернитана
|2 : 0
|16.10
|16:00
|
Лацио – Удинезе
|0 : 0
|16.10
|16:00
|
Специя – Кремонезе
|2 : 2
|16.10
|19:00
|
Наполи – Болонья
|3 : 2
|16.10
|21:45
|
Верона – Милан
|1 : 2
|17.10
|19:30
|
Сампдория – Рома
|- : -
|17.10
|21:45
|
Лечче – Фиорентина
|- : -
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|Г
|
|
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Ювентус
|6
|
|
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Болонья
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Чиро Иммобиле
Лацио
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|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
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Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
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|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|8
|1
|3
|
|
Мортен Юльманн
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|9
|1
|3
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2
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