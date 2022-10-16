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Сегодня, 20:54

Голевая передача Хвичи помогла «Наполи» обыграть «Болонью»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Наполи» — «Болонья» — 3:2.
Фото AFP

«Наполи» обыграл «Болонью» в матче 10-го тура серии А. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Первый гол в матче забил игрок «Болоньи» Джошуа Зиркзе на 41-й минуте. Через 4 минуты «Наполи» сравнял счет, голом отметился Гильерме Жуан Жезус.

Затем на 49-й минуте Ирвинг Лосано вывел хозяев вперед. Через 2 минуты «Болонья» сравняла счет, забил Муса Барроу.

Итоговый счет на 69-й минуте установил Виктор Осимхен. Экс-игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия отдал голевую передачу.

«Наполи» набрал 26 очков и лидирует в турнирной таблице серии А. Команда выиграла шестой матч подряд.

«Болонья» занимает 17-е место, имея на счету 7 очков.

Италия. Серия А. 10-й тур
16 окт, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
3:2
Болонья

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Спартак 1
2-й тайм

П1

28%

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ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

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Барселона 1
Матч завершен

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
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Ливерпуль 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Болонья
ФК Наполи
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Италии: «Торино» уступил «Ювентусу», «Наполи» — «Болонья» и другие матчи 10-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
4
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
5
 Милан 9 6 2 1 18-9 20
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
14
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 9 1 2 6 8-17 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
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15.10 16:00
Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 1
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
 2 : 1
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 2 : 0
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 0 : 0
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 2 : 2
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 3 : 2
16.10 21:45
Верона – Милан
 - : -
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
Лечче – Фиорентина
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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

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Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 8 1 3
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 9 1 3
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