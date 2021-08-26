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Моуринью хочет видеть Витселя в «Роме»

16:24
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель попал в сферу интересов «Ромы». На трансфере 32-летнего бельгийца настаивает главным тренер римлян Жозе Моуринью, сообщает Il Messagero.

На игрока также претендует туринский «Ювентус».

Текущее соглашение Витселя с немецким клубом рассчитано до середины 2022 года. В прошедшем сезоне хавбек принял участие в 21 матче за «шмелей» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

С 2012 по 2016 год бельгийский футболист защищал цвета санкт-петербургского «Зенита».

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Иван Шитик все материалы автора

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