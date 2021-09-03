Вьери — об уходе Роналду из «Ювентуса»: «Клуб потерял от 25 до 30 голов»
Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери поделился мнением о переходе Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
«До ухода Роналду я говорил, что «Ювентус» — самая сильная команда в Италии. Теперь фаворитом стал «Интер». Клуб потерял от 25 до 30 голов. Люди, говорившие, что Роналду не очень хорош в «Ювентусе», должны быть счастливы. Но форварда лучше нет.
Кому-то придется забивать все эти голы. Не думаю, что Мойзе Кин способен на это, но было бы справедливо дать ему сезон, чтобы проявить себя", — приводит слова Вьери TVI24 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
О переходе 36-летнего португальца из «Ювентуса» стало известно 27 августа. В составе «МЮ» он выступал ранее с 2003 по 2009 год.
Роналду трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.
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Дополнительная информация:
https://tvi24.iol.pt/internacional/cristiano-ronaldo/vieri-sobre-ronaldo-acabaram-os-25-a-30-golos-agora-o-inter-e-favorito
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