Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери поделился мнением о переходе Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

«До ухода Роналду я говорил, что «Ювентус» — самая сильная команда в Италии. Теперь фаворитом стал «Интер». Клуб потерял от 25 до 30 голов. Люди, говорившие, что Роналду не очень хорош в «Ювентусе», должны быть счастливы. Но форварда лучше нет.

Кому-то придется забивать все эти голы. Не думаю, что Мойзе Кин способен на это, но было бы справедливо дать ему сезон, чтобы проявить себя", — приводит слова Вьери TVI24 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

О переходе 36-летнего португальца из «Ювентуса» стало известно 27 августа. В составе «МЮ» он выступал ранее с 2003 по 2009 год.

Роналду трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.