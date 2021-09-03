Марио Манджукич объявил о завершении карьеры

Хорватский форвард Марио Манджукич завершил карьеру. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Дорогой маленький Марио! — обратился нападающий к самому себе. — Когда ты впервые наденешь эти бутсы, ты даже не сможешь представить себе, что ты получишь благодаря своей футбольной карьере. Ты будешь забивать голы на крупнейших турнирах и выиграешь самые важные трофеи с грандами мирового футбола. С гордостью представляя свою страну, ты поможешь написать историю хорватского спорта.

Ты добьешься успеха, потому что вокруг будут хорошие люди — партнеры по команде, тренеры, болельщики и семья, агент и друзья. Ты будешь им всем бесконечно благодарен!

Главным образом ты добьешься успеха, потому что всегда будешь стараться изо всех сил. В конце концов это то, чем ты будешь больше всего гордиться. Ты многим пожертвуешь, но будешь знать, что это того стоило, из-за всех этих моментов.

Ты поймешь, что наступил момент завершить карьеру, повесить бутсы на гвоздь, и сожалений не будет. Футбол всегда будет частью твоей жизни, но впереди будет новая глава.

Наслаждайся!

Твой большой Марио.

P. S. Если ты сыграешь против Англии на ЧМ, то просто будь готов к 109-й минуте».

35-летний хорват выступал за сборную своей страны, а также за «Марсонию», «Загреб», загребское «Динамо», «Вольфсбург», «Баварию», «Атлетико», «Ювентус», «Аль-Духаиль» и «Милан». Трехкратный чемпион Хорватии, двукратный чемпион Германии, пятикратный победитель чемпионата Италии, победитель Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, серебряный призер ЧМ-2018 в России.