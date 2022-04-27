«Венеция» уволила главного тренера Паоло Дзанетти

Главный тренер «Венеции» Паоло Дзанетти покинул свой пост, сообщается на официальном сайте команды.

Специалист уволен из-за неудовлетворительной игры команды в этом сезоне. После 33 туров серии А команда набрала лишь 22 очка в серии А и расположилась на 20-м месте.

39-летний Дзанетти работал на своем посту в «Венеции» с августа 2020 года. До конца сезона команду будет тренировать специалист из молодежного состава.