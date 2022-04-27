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Сегодня, 16:25

«Венеция» уволила главного тренера Паоло Дзанетти

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Венеции» Паоло Дзанетти покинул свой пост, сообщается на официальном сайте команды.

Специалист уволен из-за неудовлетворительной игры команды в этом сезоне. После 33 туров серии А команда набрала лишь 22 очка в серии А и расположилась на 20-м месте.

39-летний Дзанетти работал на своем посту в «Венеции» с августа 2020 года. До конца сезона команду будет тренировать специалист из молодежного состава.

ФК Венеция
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 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
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 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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 1 : 1
6.01 20:30
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Лацио

 26
Душан Влахович

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Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

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Доменико Берарди

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Сассуоло

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

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Николо Дзаньоло

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 25 1 10
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