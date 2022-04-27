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Сегодня, 16:36

Бывший тренер «Рубина» Шаронов прокомментировал трансфер Хвичи Кварацхелии в «Наполи»

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов «РБ Спорту» рассказал, что думает по поводу трансфера Хвичи Кварацхелии в «Наполи».
Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов «РБ Спорту» рассказал, что думает по поводу трансфера Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

— Впишется ли Хвича в команду?

— «Наполи» его просматривал. Значит, у Хвичи есть определенный потенциал. В команде к нему будет больше требований в плане обороны, потому что «Наполи» использует прессинг. В этом компоненте Кварацхелия надо прибавлять. Если говорить о переходах из атаки в оборону — то же самое. Речь о его реакции на потерю мяча. В РПЛ он постоянно выключался в таких эпизодах. Думаю, что в клубе его направят, проблем не будет.

Что касается атаки, Хвиче нужно превратиться из яркого игрока в того игрока, который дает определенный кпд. И если Хвича справится с этим, у него все получится. Но ему нужно будет много работать. Другой чемпионат, другие требования.

Шаронов отметил, что Кварацхелии необходимо будет выучить итальянский язык. Он также уверен, что грузинский игрок легко адаптируется в Неаполе.

Сегодня, 27 апреля, президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис в эфире Radio KKN сообщил о том, что летом клуб подпишет грузинского игрока на два года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-sharonov-o-kvaratshelii-v-napoli-k-hviche-budet-bol-she-trebovanij-v-plane-oborony/
Роман Шаронов
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Рубин (Казань)
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 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
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6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
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Ювентус – Наполи
 1 : 1
27.04 19:00
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27.04 21:15
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