Бывший тренер «Рубина» Шаронов прокомментировал трансфер Хвичи Кварацхелии в «Наполи»

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов «РБ Спорту» рассказал, что думает по поводу трансфера Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

— Впишется ли Хвича в команду?

— «Наполи» его просматривал. Значит, у Хвичи есть определенный потенциал. В команде к нему будет больше требований в плане обороны, потому что «Наполи» использует прессинг. В этом компоненте Кварацхелия надо прибавлять. Если говорить о переходах из атаки в оборону — то же самое. Речь о его реакции на потерю мяча. В РПЛ он постоянно выключался в таких эпизодах. Думаю, что в клубе его направят, проблем не будет.

Что касается атаки, Хвиче нужно превратиться из яркого игрока в того игрока, который дает определенный кпд. И если Хвича справится с этим, у него все получится. Но ему нужно будет много работать. Другой чемпионат, другие требования.

Шаронов отметил, что Кварацхелии необходимо будет выучить итальянский язык. Он также уверен, что грузинский игрок легко адаптируется в Неаполе.

Сегодня, 27 апреля, президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис в эфире Radio KKN сообщил о том, что летом клуб подпишет грузинского игрока на два года.