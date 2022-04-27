Экс-тренер сборной Грузии прокомментировал возможный трансфер Кварацхелии в «Наполи»

Экс-тренер сборной Грузии Вайсс оценил возможный трансфер полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Ранее президент итальянского клуба Де Лаурентис объявил о переходе игрока сборной Грузии летом 2022 года.

«Хвича способен проявить себя в серии А. Если бы у него не было качеств, то «Наполи» бы им не заинтересовался. Три года назад я сам дал ему шанс, совсем молодому футболисту, в сборной Грузии. Зная его игровые характеристики, я полностью уверен, что у него получится. Думаю, «Наполи» покупает его, чтобы дать шанс вместо Инсинье», — сказал Вайсс «Чемпионату».

Он также заявил, что переход Хвичи в «Наполи» станет хорошим знаком для грузинского футбола.