«Венеция» сыграла вничью с «Брешией». Черышева заменили во втором тайме

«Венеция» и «Брешия» не выявили победителя в матче 29-го тура второго дивизиона Италии — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо».

В первом тайме голов забито не было. Сразу после перерыва нападающий хозяев Йоэль Похьянпало открыл счет. На 61-й минуте гости отыгрались благодаря голу Тома Ван де Лоя.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе «Венеции» и отыграл 62 минуты. Его заменили на 21-летнего исландца Микаэля Эгиля Эллертссона при счете 1:1.

«Венеция» набрала 30 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице серии В. «Брешия» идет на 19-й строчке — 28 очков.