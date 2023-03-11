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Защитник «Наполи» Эстигор: «Никто не любит сидеть на скамейке запасных, это тяжело»

Мария Гусева
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Защитник «Наполи» Лео Эстигор высказался о количестве игрового времени, которое он получает в итальянском клубе.

«Я слишком мало играю? Я знаю, никто не любит сидеть на скамейке запасных, но я всегда стараюсь выкладываться по максимуму, — цитирует VG Sporten Эстигора. — И на тренировке, и когда мне дают шанс. Я всегда говорил, что хочу играть, и, конечно, порой это тяжело. Но я стараюсь поддерживать свой боевой дух. Здесь я провел несколько хороших игр с отличными моментами, например, в Лиге чемпионов».

Эстигор перешел в «Наполи» из «Брайтона» летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего норвежца в 7 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Эстигор провел за неаполитанцев всего 7 матчей, в которых забил 1 гол.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 25 10 5 10 31-34 35
9
 Торино 25 9 7 9 27-29 34
10
 Удинезе 25 7 11 7 33-30 32
11
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Сассуоло 25 8 6 11 30-37 30
14
 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
15
 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 26 5 9 12 23-42 24
18
 Верона 25 4 6 15 20-37 18
19
 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
20
 Кремонезе 25 1 9 15 21-46 12
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