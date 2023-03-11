Защитник «Наполи» Эстигор: «Никто не любит сидеть на скамейке запасных, это тяжело»

Защитник «Наполи» Лео Эстигор высказался о количестве игрового времени, которое он получает в итальянском клубе.

«Я слишком мало играю? Я знаю, никто не любит сидеть на скамейке запасных, но я всегда стараюсь выкладываться по максимуму, — цитирует VG Sporten Эстигора. — И на тренировке, и когда мне дают шанс. Я всегда говорил, что хочу играть, и, конечно, порой это тяжело. Но я стараюсь поддерживать свой боевой дух. Здесь я провел несколько хороших игр с отличными моментами, например, в Лиге чемпионов».

Эстигор перешел в «Наполи» из «Брайтона» летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего норвежца в 7 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Эстигор провел за неаполитанцев всего 7 матчей, в которых забил 1 гол.