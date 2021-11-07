Гол Шомуродова не спас «Рому» от поражения от «Венеции»
«Венеция» на своем поле победила «Рому» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Римляне в гостях проиграли со счетом 2:3.
В составе «волков» голом отметился нападающий Элдор Шомуродов.
«Рома» проиграла второй матч подряд в серии А и идет на 5-м месте в таблице, «Венеция» поднялась на 14-ю строчку.
Чемпионат Италии. Серия А
12-й тур
«Венеция» — «Рома» — 3:2 (1:2)
Голы: Кальдара, 3 (1:0). Шомуродов, 43 (1:1). Абрахам, 45+2 (1:2). Араму, 65 — с пенальти (2:2). Окереке, 74 (3:2).
«Венеция»: Ромеро, Хапс, Чеккарони, Кальдара, Ампаду, Маццокки (Эбуэхи, 77), Араму (Тессманн, 77), Кийен (Модоло, 70), Чрнигой (Сигурдссон, 46), Бузио, Окереке (Анри, 89).
«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 83), Манчини, Кумбулла (Перес, 66), Роджер Ибаньес, Кристанте, Верету, Пеллегрини, Эль-Шаарави (Дзаньоло, 77), Шомуродов (Майораль, 83), Абрахам.
Предупреждения: Карсдорп, 16. Кийен, 47. Абрахам, 78. Ромеро, 90+3.
Судья: Аурелиано (Италия).
7 ноября. Венеция. Стадион «Stadio Pierluigi Penzo».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
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