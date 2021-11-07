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Гол Шомуродова не спас «Рому» от поражения от «Венеции»

16:29
7 ноября. «Венеция» — «Рома» — 3:2. Фото ФК «Рома».
7 ноября. «Венеция» — «Рома» — 3:2. Фото ФК «Рома».
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«Венеция» на своем поле победила «Рому» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Римляне в гостях проиграли со счетом 2:3.

В составе «волков» голом отметился нападающий Элдор Шомуродов.

«Рома» проиграла второй матч подряд в серии А и идет на 5-м месте в таблице, «Венеция» поднялась на 14-ю строчку.

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур

«Венеция» — «Рома» — 3:2 (1:2)

Голы: Кальдара, 3 (1:0). Шомуродов, 43 (1:1). Абрахам, 45+2 (1:2). Араму, 65 — с пенальти (2:2). Окереке, 74 (3:2).

«Венеция»: Ромеро, Хапс, Чеккарони, Кальдара, Ампаду, Маццокки (Эбуэхи, 77), Араму (Тессманн, 77), Кийен (Модоло, 70), Чрнигой (Сигурдссон, 46), Бузио, Окереке (Анри, 89).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 83), Манчини, Кумбулла (Перес, 66), Роджер Ибаньес, Кристанте, Верету, Пеллегрини, Эль-Шаарави (Дзаньоло, 77), Шомуродов (Майораль, 83), Абрахам.

Предупреждения: Карсдорп, 16. Кийен, 47. Абрахам, 78. Ромеро, 90+3.

Судья: Аурелиано (Италия).

7 ноября. Венеция. Стадион «Stadio Pierluigi Penzo».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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