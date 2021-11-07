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На Украине заявили, что с приходом Шевченко в «Дженоа» у Миранчука повысились шансы попасть в команду

16:09
Андрей Шевченко. Фото Getty Images
Андрей Шевченко. Фото Getty Images
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Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера итальянского клуба «Дженоа».

«Это великолепный шанс для Шевченко проявить себя в роли тренера клуба. Это новый опыт для него. Конечно, нет никаких гарантий, что он спасет «Дженоа» от вылета. Он приходит в клуб со своей командой. Думаю, что они быстро наладят связь с игроками. Надеюсь, что Андрею удасться сплотить коллектив и спасти команду от вылета из серии А. Думаю, что с приходом Шевченко в «Дженоа» у Алексея Миранчука повысились шансы попасть в команду. Никаких политических закидонов точно не будет, Андрей в этом плане человек компетентный. Язык у них один, думаю, это им может пойти на пользу. В любом случае, теперь следим и болеем за «Дженоа», удачи Андрею и его команде!» — сказал Франков в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

С 2016 по 2021 годы Шевченко возглавлял национальную сборную Украины, он никогда не работал в качестве тренера на клубном уровне.

На данный момент «Дженоа» располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками в 12 встречах. В следующем матче генуэзцам предстоит принять на своем поле «Рому».

Российский полузащитник Алексей Миранчук выступает за «Аталанту».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

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1.43

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