На Украине заявили, что с приходом Шевченко в «Дженоа» у Миранчука повысились шансы попасть в команду
Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера итальянского клуба «Дженоа».
«Это великолепный шанс для Шевченко проявить себя в роли тренера клуба. Это новый опыт для него. Конечно, нет никаких гарантий, что он спасет «Дженоа» от вылета. Он приходит в клуб со своей командой. Думаю, что они быстро наладят связь с игроками. Надеюсь, что Андрею удасться сплотить коллектив и спасти команду от вылета из серии А. Думаю, что с приходом Шевченко в «Дженоа» у Алексея Миранчука повысились шансы попасть в команду. Никаких политических закидонов точно не будет, Андрей в этом плане человек компетентный. Язык у них один, думаю, это им может пойти на пользу. В любом случае, теперь следим и болеем за «Дженоа», удачи Андрею и его команде!» — сказал Франков в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
С 2016 по 2021 годы Шевченко возглавлял национальную сборную Украины, он никогда не работал в качестве тренера на клубном уровне.
На данный момент «Дженоа» располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками в 12 встречах. В следующем матче генуэзцам предстоит принять на своем поле «Рому».
Российский полузащитник Алексей Миранчук выступает за «Аталанту».
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