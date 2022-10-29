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Сегодня, 17:04

«Венеция» Черышева дома уступила «Асколи»

Руслан Минаев
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«Венеция» дома проиграла «Асколи» в матче 11-го тура серии Б — 0:2.

Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

«Венеция» не выигрывает в четвертом матче чемпионата подряд (1 ничья и 3 поражения). Клуб занимает 18-е место с 9 очками.

«Асколи» с 18 очками — на 7-й строчке.

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Основные источники исследования

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Денис Черышев
ФК Асколи
ФК Венеция
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 9 2 0 26-9 29
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Сассуоло 11 4 3 4 14-13 15
10
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
11
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
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 Кремонезе 11 0 4 7 9-22 4
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