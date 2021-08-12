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«Венеция» арендовала нигерийца Окереке из «Брюгге»

18:28
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«Венеция» купила форварда «Брюгге» Давида Окереке, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Следующий сезон 23-летний футболист проведет в команде серии А на правах аренды, после чего «Венеция» может выкупить права на нигерийца.

В минувшем сезоне чемпионата Бельгии Окереке провел 28 матчей, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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