«Венеция» арендовала нигерийца Окереке из «Брюгге»

«Венеция» купила форварда «Брюгге» Давида Окереке, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Следующий сезон 23-летний футболист проведет в команде серии А на правах аренды, после чего «Венеция» может выкупить права на нигерийца.

В минувшем сезоне чемпионата Бельгии Окереке провел 28 матчей, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.