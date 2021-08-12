«Монако» не ведет переговоры с Криштиану Роналду

Во Франции запущен слух, что вслед за Лионелем Месси в лиге 1 окажется Криштиану Роналду: якобы сегодня владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев встретился с португальцем в одной из гостиниц княжества и провел переговоры о возможном трансфере. Эта информация не соответствует действительности.

36-летний Роналду в минувшем сезоне провел 33 матча за «Ювентус» в чемпионате Италии, забил 29 мячей при трех голевых передачах. Его контракт с итальянским клубом истекает летом 2022 года.