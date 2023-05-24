В «Ювентусе» заявили, что не собираются продавать Влаховича

Финансовый директор «Ювентуса» Франческо Кальво заявил, что клуб не планирует продавать нападающего Душана Влаховича в летнее трансферное окно.

«Слухи — это то, что мы не в силах контролировать, но трансферный рынок еще не открылся, а Душан не продается. Мы удовлетворены его отношением к делу, хотя, конечно, любой человек может становиться еще лучше», — сказал в интервью DAZN Кальво.

Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи в 42 матчах за туринскую команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего серба в 75 миллионов евро.

Ранее агент футболиста заявил, что игроком интересуются «Челси», «Бавария» и «Атлетико».