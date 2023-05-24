Рабьо может перейти в «Баварию» в летнее трансферное окно

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Bayern&Germany.

По информации издания, немецкая команда проявляет интерес к французскому хавбеку. Он входит в список потенциальных трансферов «Баварии».

Действующий контракт 28-летнего Рабьо с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл 46 матчей за туринский клуб, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.