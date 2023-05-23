Индзаги: «Я точно останусь в «Интере»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о своем будущем в клубе.

«Будущее? Я остаюсь на 100 процентов. Я никогда не чувствовал себя в опасности, у меня есть контракт», — приводит журналист Альфредо Педулла Индзаги.

Индзаги стал главным тренером «Интера» в 2021 году. Срок нынешнего контракта 47-летнего итальянского специалиста истекает по окончании сезона-2023/24.

Под руководством Индзаги «Интер» выиграл Кубок и Суперкубок Италии.