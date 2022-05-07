В «Ювентусе» считают, что Мойзе Кину нужно забивать больше голов

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед считает, что нападающему команды Мойзе Кину необходимо улучшить свою результативность.

«Я не могу просить Кина забить 35 голов, как Роналду, но он должен забивать 25 мячей. У него есть потенциал, и многого я не прошу. Надеюсь, в следующем сезоне форварды забьют больше голов. Это было нашим слабым местом», — цитирует Недведа Sky Sport Italia.

22-летний форвард в этом сезоне провел в серии А 30 матчей, в которых забил пять мячей. «Ювентус» располагается на 4-й строчке с 69 очками.