В «Ювентусе» подтвердили, что Куадрадо близок к новому контракту

Нападающий «Ювентуса» Хуан Куадрадо может вскоре продлить контракт, сообщил спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

— Контракт с Куадрадо еще не подписан, но мы очень близки к этому, — цитирует Паратичи Football Italia.

Нынешнее соглашение 31-летнего колумбийца рассчитано до лета 2020 года. «Юве» хочет заключить соглашение до 2022 года. Зарплата игрока составит 4 миллиона евро за сезон.

В нынешнем сезоне Куадрадо провел 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

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