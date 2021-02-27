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Кассано назвал трансфер Роналду в «Ювентус» провальным

14:43
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано заявил, что «Ювентус» совершил ошибку, купив Криштиану Роналду в 2018 году.

«Ювентус» подписал Роналду ради победы в Лиге чемпионов, но в итоге команда стала играть там только хуже с его приходом. «Юве» мог выигрывать чемпионат Италии и без Криштиану. Это провальный трансфер. Плюс, Роналду не имеет ничего общего с идеями Пирло. Он продолжит забивать и дальше, потому что может делать это хоть сидя. Пирло хочет видеть больше прессинга, а Роналду, хоть и способен решать в важные моменты, вряд ли готов активно участвовать в прессинге", — цитирует Football Italia Кассано.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за 117 миллионов евро. Португалец дважды стал чемпионом Италии и дважды выиграл Суперкубок страны. Вместе с «Ювентусом» Роналду доходил до 1/8 и 1/4 финала Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/166947/cassano-%E2%80%98ronaldo-flopped-juve%E2%80%99

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