Кассано назвал трансфер Роналду в «Ювентус» провальным
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано заявил, что «Ювентус» совершил ошибку, купив Криштиану Роналду в 2018 году.
«Ювентус» подписал Роналду ради победы в Лиге чемпионов, но в итоге команда стала играть там только хуже с его приходом. «Юве» мог выигрывать чемпионат Италии и без Криштиану. Это провальный трансфер. Плюс, Роналду не имеет ничего общего с идеями Пирло. Он продолжит забивать и дальше, потому что может делать это хоть сидя. Пирло хочет видеть больше прессинга, а Роналду, хоть и способен решать в важные моменты, вряд ли готов активно участвовать в прессинге", — цитирует Football Italia Кассано.
Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за 117 миллионов евро. Португалец дважды стал чемпионом Италии и дважды выиграл Суперкубок страны. Вместе с «Ювентусом» Роналду доходил до 1/8 и 1/4 финала Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/166947/cassano-%E2%80%98ronaldo-flopped-juve%E2%80%99
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю