В «Венеции» оценили будущее Черышева в команде

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин высказался о перспективах в команде российского полузащитника Дениса Черышева.

«Контракт Дениса Черышева действует до лета следующего года, но никто не знает, что может случится в январе. Мы следим за ситуацией, но пока конкретных предложений по россиянину нет. Посмотрим, как все изменится в будущем, только начало сезона — команда провела шесть матчей», — цитирует Брендолина Sport24.

Черышев перешел в «Венецию» в августе 2022-го, подписав контракт с итальянским клубом на два года с возможностью продления еще на год. Всего 32-летний футболист провел 27 матчей за «Венецию», в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Команду на данный момент возглавляет Паоло Ваноли.