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«Милан» обыграл «Верону» благодаря голу Леау

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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«Милан» — «Верона». Рафаэл Леау (в центре).
Фото Reuters

«Милан» дома победил «Верону» в матче 5-го тура серии А — 1:0.

На 8-й минуте единственный гол забил форвард миланцев Рафаэл Леау.

«Милан» одержал четвертую победу в пяти матчах и занимает второе место (12 очков). «Верона» идет на девятой строчке (7 очков).

В 6-м туре «Милан» сыграет в гостях с «Кальяри», «Верона» примет «Аталанту».

Италия. Серия А. 5-й тур
23 сент, 16:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:0
Верона
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
ФК Верона
ФК Милан
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 4 4 0 0 13-1 12
2
 Милан 5 4 0 1 10-7 12
3
 Лечче 5 3 2 0 8-4 11
4
 Ювентус 4 3 1 0 9-2 10
5
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
6
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
7
 Торино 4 2 1 1 5-4 7
8
 Фиорентина 4 2 1 1 9-9 7
9
 Верона 5 2 1 2 4-5 7
10
 Аталанта 4 2 0 2 8-5 6
11
 Болонья 4 1 2 1 3-4 5
12
 Рома 4 1 1 2 11-6 4
13
 Монца 4 1 1 2 3-6 4
14
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
15
 Удинезе 4 0 3 1 1-4 3
16
 Салернитана 5 0 3 2 4-9 3
17
 Лацио 4 1 0 3 4-7 3
18
 Сассуоло 4 1 0 3 5-9 3
19
 Кальяри 4 0 2 2 1-4 2
20
 Эмполи 4 0 0 4 0-12 0
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22.09 19:30
Салернитана – Фрозиноне
 1 : 1
22.09 21:45
Лечче – Дженоа
 1 : 0
23.09 16:00
Милан – Верона
 1 : 0
23.09 19:00
Сассуоло – Ювентус
 - : -
23.09 21:45
Лацио – Монца
 - : -
24.09 13:30
Эмполи – Интер
 - : -
24.09 16:00
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24.09 16:00
Удинезе – Фиорентина
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Душан Влахович

Душан Влахович

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

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Федерико Димарко

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Интер

 3
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
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Альфред Данкан

Фиорентина

 2
И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 3 1 0
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 4 1 0
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