«Милан» обыграл «Верону» благодаря голу Леау

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«Милан» дома победил «Верону» в матче 5-го тура серии А — 1:0.

На 8-й минуте единственный гол забил форвард миланцев Рафаэл Леау.

«Милан» одержал четвертую победу в пяти матчах и занимает второе место (12 очков). «Верона» идет на девятой строчке (7 очков).

В 6-м туре «Милан» сыграет в гостях с «Кальяри», «Верона» примет «Аталанту».