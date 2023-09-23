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Сегодня, 21:00

«Ювентус» уступил «Сассуоло» в матче серии А

Алина Савинова
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«Сассуоло» — «Ювентус».
Фото Reuters

«Сассуоло» дома обыграл «Ювентус» в матче 5-го тура серии А — 4:2.

Счет на 12-й минуте встречи открыл полузащитник черно-зеленых Арман Лорьенте. На 21-й минуте игры свои ворота поразил защитник «Сассуоло» Матиас Винья. Также у хозяев отличились Доменико Берарди (41-я минута) и Андреа Пинамонти (82-я минута). За гостей гол забил Федерико Кьеза на 78-й минуте. На 90+5-й минуте встречи защитник «Ювентуса» Федерико Гатти забил в собственные ворота.

После этого матча «Ювентус» опустился на 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии (10 очков). Это первое поражение клуба из Турина в этом сезоне серии А. «Сассуоло» идет на 11-й позиции (6 очков).

Италия. Серия А. 5-й тур
23 сент, 19:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
4:2
Ювентус
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Сассуоло
ФК Ювентус
Серия А
1
2
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 4 4 0 0 13-1 12
2
 Милан 5 4 0 1 10-7 12
3
 Лечче 5 3 2 0 8-4 11
4
 Ювентус 5 3 1 1 11-6 10
5
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
6
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
7
 Торино 4 2 1 1 5-4 7
8
 Фиорентина 4 2 1 1 9-9 7
9
 Верона 5 2 1 2 4-5 7
10
 Аталанта 4 2 0 2 8-5 6
11
 Сассуоло 5 2 0 3 9-11 6
12
 Болонья 4 1 2 1 3-4 5
13
 Рома 4 1 1 2 11-6 4
14
 Монца 4 1 1 2 3-6 4
15
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
16
 Удинезе 4 0 3 1 1-4 3
17
 Салернитана 5 0 3 2 4-9 3
18
 Лацио 4 1 0 3 4-7 3
19
 Кальяри 4 0 2 2 1-4 2
20
 Эмполи 4 0 0 4 0-12 0
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Милан – Верона
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23.09 19:00
Сассуоло – Ювентус
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23.09 21:45
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 5
Федерико Кьеза

Федерико Кьеза

Ювентус

 4
Андреа Пинамонти

Андреа Пинамонти

Сассуоло

 4
П
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 2
И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 3 1 0
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 4 1 0
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