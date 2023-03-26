В «Торино» рассказали о восстановлении Миранчука после травмы

В пресс-службе «Торино» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии полузащитника Алексея Миранчука.

«Миранчук проходит терапию для восстановления после травмы. В ближайшее время пресс-служба объявит, будет ли он готов к 28 туру чемпионата Италии», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Торино».

В субботу, 18 марта туринский клуб объявил о том, что 27-летний Миранчук пропустит матч 27-го тура чемпионата Италии против «Наполи» из-за травмы приводящей мышцы левой ноги.