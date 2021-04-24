Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

В сети появилась новая форма «Ювентуса»

01:27
Теги:

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии домашней формы «Ювентуса» на следующий сезон. Комплект футболок будет выполнен в традиционных черно-белых полосах.

В этом сезоне «Ювентус» набрал 65 очков в 32 матчах и занимает 4-е место в серии А.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Николич: «Спартак»? Италия? Или все-таки «Локо»? Колонка Казакова
Узерли и Асмус в черном затмили всех на Московском кинофестивале
Захарова отреагировала на ситуацию с Чехией цитатой из Чапека
В Москве избили организатора вечеринки Popoff Kitchen

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд