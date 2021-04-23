Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе, сообщает Firenze Viola.
По информации источника, Кокорин не принимал участия в сегодняшней тренировке команды перед матчем с «Ювентусом». Полузащитник Борха Валеро также не тренировался с основной группой.
Футболист не выходил на поле с 3 марта, он восстанавливается от травмы мышц бедра.
Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин провел 3 матча в составе команды и не отличился результативными действиями.
Матч «Фиорентина» — «Ювентус» состоится 25 апреля. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.firenzeviola.it/primo-piano/allenamento-kokorin-e-borja-ancora-a-parte-337764
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю