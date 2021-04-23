Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе

18:16
Александр Кокорин. Фото AFP
Александр Кокорин. Фото AFP
Теги:

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе, сообщает Firenze Viola.

По информации источника, Кокорин не принимал участия в сегодняшней тренировке команды перед матчем с «Ювентусом». Полузащитник Борха Валеро также не тренировался с основной группой.

Футболист не выходил на поле с 3 марта, он восстанавливается от травмы мышц бедра.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин провел 3 матча в составе команды и не отличился результативными действиями.

Матч «Фиорентина» — «Ювентус» состоится 25 апреля. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.firenzeviola.it/primo-piano/allenamento-kokorin-e-borja-ancora-a-parte-337764

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Тутберидзе идет в парное катание. Главные цитаты тренеров «Хрустального» в «Вечернем Урганте»
Плутник и Николич обсудили дальнейшее сотрудничество «Локомотива» с сербским тренером
«Иуда» Аньелли, извинения Мальдини и непонятные китайцы. Вся Италия против «Ювентуса», «Интера» и «Милана»
В Госдуме отреагировали на решение Панарина пропустить чемпионат мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд