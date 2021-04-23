Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе, сообщает Firenze Viola.

По информации источника, Кокорин не принимал участия в сегодняшней тренировке команды перед матчем с «Ювентусом». Полузащитник Борха Валеро также не тренировался с основной группой.

Футболист не выходил на поле с 3 марта, он восстанавливается от травмы мышц бедра.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин провел 3 матча в составе команды и не отличился результативными действиями.

Матч «Фиорентина» — «Ювентус» состоится 25 апреля. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.