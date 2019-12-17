В серии А извинились за антирасистскую кампанию с картинами обезьян

Исполнительный директор серии А Луиджи Ди Сьерво принес извинения в связи с реакцией, которую вызвала новая кампания лиги в борьбе с расизмом.

В рамках кампании была запущена акция с изображением трех обезьян, нарисованных художником Симоне Фугадзотто, который заявил, что картины должны показать: «мы все одна раса». Клубы раскритиковали эту идею.

— Я приношу извинения всем, кого обидели работы Симоне Фугадзотто, которые он создал в прошлом мае для финала Кубка Италии, — цитирует Ди Сьерво Football Italia. — Несмотря на то, что художник объяснил, что месседж его творений был против расизма, эти работы все же для многих оказались спорными. Нельзя оспорить только решительное и постоянное осуждение серией А всех форм дискриминаций и расизма, которые мы хотим убрать из нашей лиги.

Серия А ответила на критику кампании по борьбе с расизмом с картинами обезьян