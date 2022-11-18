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Агент Погба рассказал о переживаниях футболиста из-за травмы

Виктория Кравченко
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Агент Поля Погба Рафаэла Пимента рассказал, что думает о возвращении на поле полузащитника сборной Франции и «Ювентуса».

Из-за повреждения колена футболист пропустить ЧМ-2022 в Катаре, который состоится с 20 ноября по 18 декабря.

«Поль переживает из-за того, что не сыграет за Францию в Катаре, но знает, что делать дальше. Он хочет играть, чтобы дать «Ювентусу» то, что он заслуживает», — цитирует Пимента Football-italia.net

Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» этим летом бесплатно. Его контракт с туринцами рассчитан до 2026 года.

Поль Погба
ФК Ювентус
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