Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич получил предложение от «Аль-Хиляля», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, саудовский клуб предложил «Лацио» 40 миллионов евро за 28-летнего серба. Самому Милинковичу-Савичу предлагают трехлетний контракт с клубом.

Полузащитник выступает за «Лацио» с 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро. Контракт Милинковича-Савича с римлянами рассчитан до лета 2024 года.