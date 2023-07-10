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Сегодня, 13:24

Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич получил предложение от «Аль-Хиляля», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, саудовский клуб предложил «Лацио» 40 миллионов евро за 28-летнего серба. Самому Милинковичу-Савичу предлагают трехлетний контракт с клубом.

Полузащитник выступает за «Лацио» с 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро. Контракт Милинковича-Савича с римлянами рассчитан до лета 2024 года.

Футбол
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