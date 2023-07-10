Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле»
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич получил предложение от «Аль-Хиляля», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, саудовский клуб предложил «Лацио» 40 миллионов евро за 28-летнего серба. Самому Милинковичу-Савичу предлагают трехлетний контракт с клубом.
Полузащитник выступает за «Лацио» с 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро. Контракт Милинковича-Савича с римлянами рассчитан до лета 2024 года.
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3
|Интер
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4
|Милан
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5
|Аталанта
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6
|Рома
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7
|Ювентус
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8
|Фиорентина
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9
|Болонья
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10
|Торино
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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13
|Сассуоло
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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|0-0
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16
|Лечче
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|0
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17
|Верона
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
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|0
|0
|0-0
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|20.08
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
|- : -
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Лечче – Лацио
|- : -
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
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Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
|00:00
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Удинезе – Ювентус
|- : -
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