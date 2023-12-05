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Сегодня, 14:10

«Когда бывшая команда не жалеет о твоем уходе». В Италии жестко раскритиковали Миранчука за игру с «Торино»

В Италии раскритиковали Миранчука за игру с «Торино»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Алексей Миранчук.
Фото AFP

В понедельник «Аталанта» провела самый неудачный матч в сезоне — в 14-м туре серии А ее на своем поле разгромил «Торино» (3:0). Хавбек гостей Алексей Миранчук начал встречу в стартовом составе и был заменен на 90+1-й минуте.

Издание Corriere dello Sport признало россиянина худшим игроком встречи наравне с защитником Скальвини. Оба получили низкий балл 4,5.

Ведущее издание Италии La Gazzetta dello Sport оценило Миранчука на 5,0 с таким комментарием: «Тот случай, когда бывшая команда не жалеет о твоем уходе. Родиригес, прямой оппонент Алексея, провел отличный матч, а на совести русского — первый пропущенный гол, сначала потерял мяч, а потом упустил из вида Влашича. Опасный удар по воротам Милинковича нанес слишком поздно».

Туринский Tuttosport поставил нашему легионеру 5,5: «Как и во время выступлений за гранатовых, пытался создавать креатив на позиции «под нападающими», но у него ничего не получалось».

Грузинский защитник «Торино» Саба Сазонов был в заявке, но на поле не появился.

Алексей Миранчук и&nbsp;Саба Сазонов. «Миранчуку нужно уходить из «Аталанты», а Сазонову — набраться терпения». Мнение из Италии

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
2
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 14 7 3 4 26-17 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 14 6 2 6 21-16 20
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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8.12 22:45
Ювентус – Наполи
 - : -
9.12 17:00
Верона – Лацио
 - : -
9.12 20:00
Аталанта – Милан
 - : -
9.12 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
10.12 14:30
Фрозиноне – Торино
 - : -
10.12 17:00
Монца – Дженоа
 - : -
10.12 20:00
Салернитана – Болонья
 - : -
10.12 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
11.12 20:30
Эмполи – Лечче
 - : -
11.12 22:45
Кальяри – Сассуоло
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 14 1 2
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