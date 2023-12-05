«Когда бывшая команда не жалеет о твоем уходе». В Италии жестко раскритиковали Миранчука за игру с «Торино»

В Италии раскритиковали Миранчука за игру с «Торино»

В понедельник «Аталанта» провела самый неудачный матч в сезоне — в 14-м туре серии А ее на своем поле разгромил «Торино» (3:0). Хавбек гостей Алексей Миранчук начал встречу в стартовом составе и был заменен на 90+1-й минуте.

Издание Corriere dello Sport признало россиянина худшим игроком встречи наравне с защитником Скальвини. Оба получили низкий балл 4,5.

Ведущее издание Италии La Gazzetta dello Sport оценило Миранчука на 5,0 с таким комментарием: «Тот случай, когда бывшая команда не жалеет о твоем уходе. Родиригес, прямой оппонент Алексея, провел отличный матч, а на совести русского — первый пропущенный гол, сначала потерял мяч, а потом упустил из вида Влашича. Опасный удар по воротам Милинковича нанес слишком поздно».

Туринский Tuttosport поставил нашему легионеру 5,5: «Как и во время выступлений за гранатовых, пытался создавать креатив на позиции «под нападающими», но у него ничего не получалось».

Грузинский защитник «Торино» Саба Сазонов был в заявке, но на поле не появился.