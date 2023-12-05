ЦСКА готов заплатить 3,2 миллиона евро за полузащитника третьего дивизиона Италии
ЦСКА планирует купить полузащитника Омара Коррейю из клуба третьего итальянского дивизиона «Триестина», сообщает Trivenet Goal.
По данным источника, московский клуб готов заплатить за игрока 3,2 миллиона евро, однако руководство итальянского клуба считает, что Коррейя должен доиграть до летнего трансферного окна.
На футболиста также претендуют «Цюрих» и «Ференцварош», однако ни один из претендентов не готов платить больше 2,5 миллиона евро.
В этом сезоне 23-летний француз провел за «Триестину» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей и заработал три желтые карточки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|14
|11
|2
|1
|33-7
|35
|
2
|Ювентус
|14
|10
|3
|1
|22-9
|33
|
3
|Милан
|14
|9
|2
|3
|24-15
|29
|
4
|Рома
|14
|7
|3
|4
|27-16
|24
|
5
|Наполи
|14
|7
|3
|4
|26-17
|24
|
6
|Фиорентина
|14
|7
|2
|5
|23-17
|23
|
7
|Болонья
|14
|5
|7
|2
|16-11
|22
|
8
|Лацио
|14
|6
|2
|6
|15-15
|20
|
9
|Аталанта
|14
|6
|2
|6
|21-16
|20
|
10
|Торино
|14
|5
|4
|5
|13-16
|19
|
11
|Монца
|14
|4
|6
|4
|15-14
|18
|
12
|Фрозиноне
|14
|5
|3
|6
|20-24
|18
|
13
|Лечче
|14
|3
|7
|4
|16-19
|16
|
14
|Дженоа
|14
|4
|3
|7
|15-19
|15
|
15
|Сассуоло
|14
|4
|3
|7
|21-26
|15
|
16
|Удинезе
|14
|1
|9
|4
|12-21
|12
|
17
|Эмполи
|14
|3
|2
|9
|9-26
|11
|
18
|Верона
|14
|2
|4
|8
|12-21
|10
|
19
|Кальяри
|14
|2
|4
|8
|13-26
|10
|
20
|Салернитана
|14
|1
|5
|8
|10-28
|8
|8.12
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|9.12
|17:00
|
Верона – Лацио
|- : -
|9.12
|20:00
|
Аталанта – Милан
|- : -
|9.12
|22:45
|
Интер – Удинезе
|- : -
|10.12
|14:30
|
Фрозиноне – Торино
|- : -
|10.12
|17:00
|
Монца – Дженоа
|- : -
|10.12
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|- : -
|10.12
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|- : -
|11.12
|20:30
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|11.12
|22:45
|
Кальяри – Сассуоло
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|13
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|14
|1
|2