ЦСКА готов заплатить 3,2 миллиона евро за полузащитника третьего дивизиона Италии

ЦСКА планирует купить полузащитника Омара Коррейю из клуба третьего итальянского дивизиона «Триестина», сообщает Trivenet Goal.

По данным источника, московский клуб готов заплатить за игрока 3,2 миллиона евро, однако руководство итальянского клуба считает, что Коррейя должен доиграть до летнего трансферного окна.

На футболиста также претендуют «Цюрих» и «Ференцварош», однако ни один из претендентов не готов платить больше 2,5 миллиона евро.