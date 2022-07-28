Кварацхелия на посвящении в «Наполи» спел неофициальный гимн раздевалки «Рубина»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия на посвящении в итальянский клуб спел неофициальный гимн раздевалки «Рубина» «Live is life», который игроки казанской команды исполняли после побед.

Хавбек перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.

Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб 21-летний полузащитник провел 73 матча, забил 9 мячей и отдал 18 результативных передач.