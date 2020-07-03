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В Италии утверждают, что экс-хавбек «Ромы» Де Росси может стать главным тренером «Фиорентины»

3 июля 2020, 23:06
Даниеле Де Росси. Фото USA Today Sports
Даниеле Де Росси. Фото USA Today Sports
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Бывший полузащитник «Ромы» Даниеле Де Росси может получить должность главного тренера «Фиорентины». Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, клуб решил назначить экс-футболиста главным тренером, начиная со следующего сезона. Бывший капитан «Ромы» не скрывает, что хотел бы стать тренером. Источник указывает, что есть желание клуба назначить его, но о реакции Де Росси пока не сообщается.

Последним клубом 36-летнего Де Росси в качестве игрока была «Бока Хуниорс». Он покинул команду летом 2019 года, а в начале 2020 года объявил о завершении карьеры. На данный момент команду возглавляет Джузеппе Якини, но клуб планирует расстаться с ним. Среди других кандидатов на работу с «фиалками» упоминался Лучано Спаллетти.

«Фиорентина» занимает 14-е место в серии А, имея в активе 31 очко в 29 матчах.

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