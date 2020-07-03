В Италии утверждают, что экс-хавбек «Ромы» Де Росси может стать главным тренером «Фиорентины»
Бывший полузащитник «Ромы» Даниеле Де Росси может получить должность главного тренера «Фиорентины». Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, клуб решил назначить экс-футболиста главным тренером, начиная со следующего сезона. Бывший капитан «Ромы» не скрывает, что хотел бы стать тренером. Источник указывает, что есть желание клуба назначить его, но о реакции Де Росси пока не сообщается.
Последним клубом 36-летнего Де Росси в качестве игрока была «Бока Хуниорс». Он покинул команду летом 2019 года, а в начале 2020 года объявил о завершении карьеры. На данный момент команду возглавляет Джузеппе Якини, но клуб планирует расстаться с ним. Среди других кандидатов на работу с «фиалками» упоминался Лучано Спаллетти.
«Фиорентина» занимает 14-е место в серии А, имея в активе 31 очко в 29 матчах.