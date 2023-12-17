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В Италии считают, что «Аталанта» не планирует расставаться с Миранчуком зимой

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Элефант поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Насколько мне известно, «Аталанта» не планирует расставаться с Миранчуком этой зимой. Но варианты трансфера возможны и все может произойти. «Торино» летом хотел вернуть Миранчука, но клубы не пришли к соглашению по цене. И я не думаю, что что-то изменится в январе. Мне неизвестно о других предложениях или интересе со стороны других итальянских клубов к Алексею», — цитирует Элефанта Metaratings.ru.

В этом сезоне 28-летний Миранчук провел 10 матчей за «Аталанту» во всех турнирах и отметился 2 голевыми передачами. Его контракт с итальянской командой рассчитан до июня 2025 года.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
5
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
6
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
7
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
8
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
9
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
10
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
11
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
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 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
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 Эмполи 16 3 3 10 10-28 12
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