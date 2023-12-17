«Арсенал» готов заплатить за Осимхена до 130 миллионов евро
Форвард «Наполи» Виктор Осимхен может летом 2024 года переехать в клуб Англии, сообщает аккаунт MoArsenal86. На игрока претендует «Арсенал».
По данным источника, «канониры» готовы потрать на переход Осимхена от 120 до 134 миллионов евро. Неаполитанцам интересен нападающий лондонцев Габриэль Жезус. «Арсенал» планирует включить бразильца в сделку и отступные за нигерийца.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах, заюив 8 голов и сделав три результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|15
|12
|2
|1
|37-7
|38
|
2
|Ювентус
|16
|11
|4
|1
|24-10
|37
|
3
|Милан
|15
|9
|2
|4
|26-18
|29
|
4
|Наполи
|16
|8
|3
|5
|28-19
|27
|
5
|Рома
|15
|7
|4
|4
|28-17
|25
|
6
|Болонья
|15
|6
|7
|2
|18-12
|25
|
7
|Фиорентина
|15
|7
|3
|5
|24-18
|24
|
8
|Торино
|16
|6
|5
|5
|14-16
|23
|
9
|Аталанта
|15
|7
|2
|6
|24-18
|23
|
10
|Монца
|15
|5
|6
|4
|16-14
|21
|
11
|Лацио
|15
|6
|3
|6
|16-16
|21
|
12
|Лечче
|16
|4
|8
|4
|19-21
|20
|
13
|Фрозиноне
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Дженоа
|16
|4
|4
|8
|16-21
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|3
|8
|22-28
|15
|
16
|Кальяри
|16
|3
|4
|9
|16-29
|13
|
17
|Удинезе
|15
|1
|9
|5
|12-25
|12
|
18
|Эмполи
|16
|3
|3
|10
|10-28
|12
|
19
|Верона
|15
|2
|5
|8
|13-22
|11
|
20
|Салернитана
|15
|1
|5
|9
|11-30
|8
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.12
|22:45
|
Дженоа – Ювентус
|1 : 1
|16.12
|17:00
|
Лечче – Фрозиноне
|2 : 1
|16.12
|20:30
|
Наполи – Кальяри
|2 : 1
|16.12
|22:45
|
Торино – Эмполи
|1 : 0
|17.12
|14:30
|
Милан – Монца
|- : -
|17.12
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|- : -
|17.12
|17:00
|
Удинезе – Сассуоло
|- : -
|17.12
|20:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|17.12
|22:45
|
Лацио – Интер
|- : -
|18.12
|22:45
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|13
|1
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|13
|1
|3
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