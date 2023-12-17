«Арсенал» готов заплатить за Осимхена до 130 миллионов евро

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен может летом 2024 года переехать в клуб Англии, сообщает аккаунт MoArsenal86. На игрока претендует «Арсенал».

По данным источника, «канониры» готовы потрать на переход Осимхена от 120 до 134 миллионов евро. Неаполитанцам интересен нападающий лондонцев Габриэль Жезус. «Арсенал» планирует включить бразильца в сделку и отступные за нигерийца.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах, заюив 8 голов и сделав три результативные передачи.