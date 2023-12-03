В Италии не верят, что Миранчук вернется в «Торино»
Итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Марио Пальяра, приближенный к «Торино», высказал мнение о шансах полузащитника Алексея Миранчука вернуться в клуб из Турина.
«Все разговоры о возможном возвращении Алексея в «Торино» кажутся фейком. Клуб решил продолжить сотрудничество с Санабрией и Сапатой, почему они должны возвращать Миранчука? Думаю, он не нужен этой команде. У «Торино» есть Влашич, который гораздо сильнее Алексея», — приводит слова Пальяры Sport24.
В СМИ появлялась информация о том, что Миранчука готовы отпустить в аренду с обязательным правом выкупа.
В текущем сезоне Миранчук сыграл 7 матчей (215 минут), в которых не смог отметиться голевыми действиями. Портал Transfermakt оценивает российского футболиста в 9 миллионов евро.
За «Торино» Миранчук выступал в прошлом сезоне на правах аренды.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|14
|10
|3
|1
|22-9
|33
|
2
|Интер
|13
|10
|2
|1
|30-7
|32
|
3
|Милан
|14
|9
|2
|3
|24-15
|29
|
4
|Наполи
|13
|7
|3
|3
|26-14
|24
|
5
|Болонья
|14
|5
|7
|2
|16-11
|22
|
6
|Рома
|13
|6
|3
|4
|25-15
|21
|
7
|Лацио
|14
|6
|2
|6
|15-15
|20
|
8
|Фиорентина
|13
|6
|2
|5
|20-17
|20
|
9
|Аталанта
|13
|6
|2
|5
|21-13
|20
|
10
|Монца
|14
|4
|6
|4
|15-14
|18
|
11
|Фрозиноне
|14
|5
|3
|6
|20-24
|18
|
12
|Торино
|13
|4
|4
|5
|10-16
|16
|
13
|Лечче
|14
|3
|7
|4
|16-19
|16
|
14
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|20-24
|15
|
15
|Дженоа
|14
|4
|3
|7
|15-19
|15
|
16
|Удинезе
|13
|1
|8
|4
|9-18
|11
|
17
|Эмполи
|14
|3
|2
|9
|9-26
|11
|
18
|Кальяри
|14
|2
|4
|8
|13-26
|10
|
19
|Верона
|13
|2
|3
|8
|9-18
|9
|
20
|Салернитана
|13
|1
|5
|7
|10-25
|8
|1.12
|22:45
|
Монца – Ювентус
|1 : 2
|2.12
|17:00
|
Дженоа – Эмполи
|1 : 1
|2.12
|20:00
|
Лацио – Кальяри
|1 : 0
|2.12
|22:45
|
Милан – Фрозиноне
|3 : 1
|3.12
|14:30
|
Лечче – Болонья
|1 : 1
|3.12
|17:00
|
Фиорентина – Салернитана
|- : -
|3.12
|17:00
|
Удинезе – Верона
|- : -
|3.12
|20:00
|
Сассуоло – Рома
|- : -
|3.12
|22:45
|
Наполи – Интер
|- : -
|4.12
|22:45
|
Торино – Аталанта
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|
|
Мартен де Рон
Аталанта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|14
|1
|2
|
|
Исак Хиен
Верона
|7
|1
|1