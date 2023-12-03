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Сегодня, 16:25

В Италии не верят, что Миранчук вернется в «Торино»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Марио Пальяра, приближенный к «Торино», высказал мнение о шансах полузащитника Алексея Миранчука вернуться в клуб из Турина.

«Все разговоры о возможном возвращении Алексея в «Торино» кажутся фейком. Клуб решил продолжить сотрудничество с Санабрией и Сапатой, почему они должны возвращать Миранчука? Думаю, он не нужен этой команде. У «Торино» есть Влашич, который гораздо сильнее Алексея», — приводит слова Пальяры Sport24.

В СМИ появлялась информация о том, что Миранчука готовы отпустить в аренду с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Миранчук сыграл 7 матчей (215 минут), в которых не смог отметиться голевыми действиями. Портал Transfermakt оценивает российского футболиста в 9 миллионов евро.

За «Торино» Миранчук выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601412-v-italii-ne-veryat-chto-miranchuk-vernetsya-v-torino-vlashich-gorazdo-silneye-alekseya
Алексей Миранчук
Футбол
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 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
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