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В Италии хвалят Миранчука за самоотверженность и креативность

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В четверг в 6-м туре группового турнира Лиги Европы «Аталанта» разгромила в гостях польский «Ракув» (4:0). Алексей Миранчук провел на поле 89 минут, сделав голевую передачу на Муриэля. Все три крупнейших итальянских спортивных издания — La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport — поставили россиянину высокую оценку 7,0.

La Gazzetta dello Sport: «Красиво отобрал мяч у Новака и сделал голевую передачу на Муриэля, открывшего счет. Кроме этого эпизода совершил еще целый ряд острых действий».

Tuttosport: «Самоотверженность и креативность на благо команды. На протяжении всего матча радовал нестандартными ходами, которые создавали опасность у чужих ворот».

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
14
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
17
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
18
 Эмполи 15 3 3 9 10-27 12
19
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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Дженоа – Ювентус
 - : -
16.12 17:00
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Наполи – Кальяри
 - : -
16.12 22:45
Торино – Эмполи
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Милан – Монца
 - : -
17.12 17:00
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Доменико Берарди

Сассуоло

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Интер

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Пауло Дибала

Рома

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

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Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

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