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Сегодня, 13:10

Моуринью оштрафован на 20 тысяч евро за высказывания в адрес арбитра

Алина Савинова
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил штраф в размере 20 тысяч евро за высказывания в адрес арбитра Маттео Марсенаро и форварда «Сассуоло» Доменико Берарди, сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).

Также отмечается, что на 20 тысяч евро был оштрафован клуб из Рима. Все деньги будут переданы в Итальянскую ассоциацию борьбы с лейкемией, лимфомой и миеломой.

Перед матчем 14-го тура против «Сассуоло» (2:1) Моуринью заявил, что судья Марсенаро может быть недостаточно эмоционально стабильным для матча такого уровня. Позже тренер допустил, что выразился не совсем корректно, говоря о качествах рефери встречи. Помимо этого, специалист раскритиковал поведение Берарди.

После 15 туров «Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 25 очков.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
14
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
17
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
18
 Эмполи 15 3 3 9 10-27 12
19
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

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