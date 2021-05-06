В интернете появилось фото новой домашней формы «Милана»

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, показал домашний комплект «Милана» на сезон-2021/22.

Футболка представлена классическими черными и красными полосками разной толщины. Черная полоса будет доминировать в центре, а д евиз «Semper Milan» будет изображен на задней части воротника. Шорты будут черными, гетры — черными с красными полосами.