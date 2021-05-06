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Конте может покинуть «Интер», если не получит гарантии со стороны руководства клуба

12:59
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте хочет получить гарантии от руководства клуба перед предстоящим сезоном, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, итальянский специалист может уйти из клуба перед новым сезоном, не доработав до конца контракта. Конте хочет понять, каков план действий руководства клуба в чрезвычайной ситуации, которая царит вокруг поиска новых владельцев. Тренер хочет четко понимать план и стратегию на будущее «Интера».

«Интер» под руководством Конте впервые стал чемпионом Италии с 2010 года, а также прервал девятиленую серию чемпионств «Ювентуса».

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