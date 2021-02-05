В «Фиорентине» разработали для Кокорина специальное меню

Журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале рассказал о встрече во Флоренции с российским нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.

Журналист отметил, что итальянский клуб тепло встретил форварда, познакомив его со всеми сотрудниками «Фиорентины» и организовав большой ужин с президентом команды Рокко Коммиссо.

«Кое-чем я был реально шокирован. Например, Фиорентина распланировала для Кокорина особое меню. Сашу обеспечили спецпитанием, чтобы привести в лучшую форму как можно скорее. В 7-8 вечера Кокорину позвонил сотрудник клуба с вопросами о том, какими будут его приемы пищи на базе — вплоть до мелочей», — написал Арустамян.

29-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. «Фиалки» заплатили за трансфер россиянина 2,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Футболист попал в заявку команды на матч 21-го тура серии A, который состоится сегодня, 5 февраля, против «Интера».