Милинкович-Савич признан лучшим игроком серии А в январе

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич был признан лучшим игроком января в итальянской серии А. Награда ему будет вручена 7 февраля перед матчем «Лацио» — «Кальяри», сообщает пресс-служба лиги.

В январе Милинкович-Савич провел 6 матчей в серии А, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевых передачи. «Лацио» сумел выдать серию из 5 побед подряд, которая пока что не прервана.